Работу нововоронежских эко-волонтеров отметило руководство Росатома

Так, атомщики и эко-волонтеры проводили тренинги по практико-ориентированной подготовке молодежи в рамках Всероссийской конференции по образованию Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, профориентационные и эко-просветительские встречи, мастер-классы, технические виртуальные туры по Нововоронежской АЭС в вузах Черноземья. Эко-активисты реализовали пилотный образовательный проект в рамках устойчивого развития Центрально-Черноземного региона — конкурс юных исследователей в области ответственного отношения к окружающей среде «Дебют в науке». Большой интерес вызвала и акция с участием детей и подростков по высадке семян кремлевской елки в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 300-летия Воронежской губернии. Участники мероприятия заложили Капсулу времени с посланием молодому поколению на 2045 год, год 100-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.