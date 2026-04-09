Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В апреле изменилась цена на топливо в Ростовской области

Среднюю стоимость бензина и дизельного топлива зафиксировали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обновилась недельная динамика цен на бензин и дизельное топливо. Информацию публикует Росстат.

За период с 31 марта по 6 апреля 2026 года средняя стоимость бензина в регионе составляла 68,11 рубля за литр. Напомним, с 17 по 23 марта цена находилась на уровне в 67,71 рубля.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 6 апреля 2026 года:

АИ-92: 63,60 рубля;

АИ-95: 70,44 рубля;

АИ-98 и выше: 92,21 рубля;

Дизельное топливо: 72,83 рубля.

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 6 апреля составляла 68,93 рубля, за дизель — 74,67 рубля. Стоимость по России — 66,85 и 77,87 рубля соответственно.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.