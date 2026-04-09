В апреле изменилась цена на топливо в Ростовской области

В Ростовской области обновилась недельная динамика цен на бензин и дизельное топливо. Информацию публикует Росстат.
За период с 31 марта по 6 апреля 2026 года средняя стоимость бензина в регионе составляла 68,11 рубля за литр. Напомним, с 17 по 23 марта цена находилась на уровне в 67,71 рубля.
Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 6 апреля 2026 года:
АИ-92: 63,60 рубля;
АИ-95: 70,44 рубля;
АИ-98 и выше: 92,21 рубля;
Дизельное топливо: 72,83 рубля.
Добавим, общая цена бензина по ЮФО 6 апреля составляла 68,93 рубля, за дизель — 74,67 рубля. Стоимость по России — 66,85 и 77,87 рубля соответственно.
