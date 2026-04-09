Где попробовать куличи: в выходные в Калининградской области пройдёт 5 пасхальных ярмарок и фестивалей

В ближайшее воскресенье, 12 апреля, состоится один из главных православных праздников — Пасха. В Калининграде и области пройдут тематические ярмарки и фестивали. «Клопс» рассказывает, где и когда их можно посетить.
Пасхальный праздник на площади Победы0+
Когда: воскресенье, 12 апреля, 12:00.
Где: площадь у Кафедрального собора Христа Спасителя.
В центре Калининграда пройдёт семейный праздник для детей и взрослых. Запланированы мастер-классы: создание объёмной картины, роспись пасхальных фигурок, рисунки песком. Для малышей будут работать интерактивные зоны с традиционными пасхальными играми.
Вход свободный.
Пасхальный базар в «Понарте»0+
Когда: воскресенье, 12 апреля, с 11:00 до 18:00.
Где: культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/1).
Праздник «Пасхальный мир» приглашает гостей всех возрастов окунуться в атмосферу православных традиций. На ярмарке можно будет купить изделия ручной работы, сувениры, пасхальные игрушки, открытки, украшения, сладости и антикварные вещицы.
Программа:
12:00−14:00 — музыкальная программа от ансамбля «Калина Красная». 12:00−16:00 — народные гулянья, хороводы, забавы и семейные развлечения. 12:00−15:00 — спортивные состязания: бег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, приседания, отжимания, силовые конкурсы. 12:00−16:00 — творческие мастер-классы: изготовление пасхального декора и уникальных сувениров. 14:00−14:30 — караоке. 14:30−16:00 — музыкальная программа со звёздами проекта «Голос города».
Запланированы пасхальные благотворительные сборы. Каждый сможет помочь приютам для животных и внести вклад в поддержку нуждающихся.
Вход свободный.
Программа в ТЦ «МЕГА»0+
Когда: суббота, 11 апреля, 12:00.
Где: ТЦ «МЕГА Центр» (Генерал-лейтенанта Озерова, 17б).
В преддверии Светлого праздника всех желающих приглашают на бесплатную развлекательную программу.
Гостей ждут:
встреча с артистами на ходулях в русских костюмах, концерт народного ансамбля, выступление жонглёра, игры-эстафеты и традиционный хоровод, пасхальный флешмоб, мини-квест, мастер-класс по росписи пасхальных яиц.
Вход свободный. Требуется предварительная запись в сообществе «ТК Мега» во «ВКонтакте».
Праздничная программа «Воскресение Христово»0+
Когда: воскресенье, 12 апреля, 11:00.
Где: Центральная площадь Гурьевска.
На центральной площади Гурьевска развернётся пасхальное торжество. Гостей ждут выступления местных творческих коллективов и воспитанников Воскресной школы. Для детей и взрослых организуют мастер-классы, а также викторины и подвижные игры.
Вход свободный.
Пасхальные торжества в Гусеве0+
Когда: воскресенье, 12 апреля, 12:15.
Особая программа в честь Светлого Христова Воскресения запланирована в храмах Гусева.
Программа дня:
10:00 — Детская Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста и Крёстный ход от Свято-Успенского храма. 12:15 — Пасхальный фестиваль с выступлением детских коллективов (на территории храма Всех Святых).
Вход свободный.
«Клопс» публиковал подробное расписание, где и когда в храмах Калининграда пройдут службы с освящением куличей.