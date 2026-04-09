Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7 тысяч бутылок опасного алкоголя обнаружили в гаражах на Бору

Общая стоимость продукции составила почти 4 млн рублей.

Полицейские изъяли немаркированные бутылки с алкоголем общей стоимостью почти 4 млн рублей на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

7642 бутылки немаркированной алкогольной продукции неизвестного происхождения и 9 канистр со спиртосодержащей жидкостью изъяли из двух гаражей на улице ГоГРЭС на Бору. Согласно экспертизе, в бутылках содержалась жидкость с добавлением этанола, которая подлежит обязательной маркировке. Стоимость изъятой продукции составила 3,8 млн рублей.

Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых — 44-летнего и 39-летнего мужчин. Последний признался, что успел продать часть алкогольной продукции местным жителям.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленники избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородца оштрафовали на 2 млн рублей за торговлю алкоголем без лицензии.