Более 7 тысяч бутылок опасного алкоголя обнаружили в гаражах на Бору

7642 бутылки немаркированной алкогольной продукции неизвестного происхождения и 9 канистр со спиртосодержащей жидкостью изъяли из двух гаражей на улице ГоГРЭС на Бору. Согласно экспертизе, в бутылках содержалась жидкость с добавлением этанола, которая подлежит обязательной маркировке. Стоимость изъятой продукции составила 3,8 млн рублей.