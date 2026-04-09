Более 7 тысяч бутылок опасного алкоголя обнаружили в гаражах на Бору

Полицейские изъяли немаркированные бутылки с алкоголем общей стоимостью почти 4 млн рублей на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
7642 бутылки немаркированной алкогольной продукции неизвестного происхождения и 9 канистр со спиртосодержащей жидкостью изъяли из двух гаражей на улице ГоГРЭС на Бору. Согласно экспертизе, в бутылках содержалась жидкость с добавлением этанола, которая подлежит обязательной маркировке. Стоимость изъятой продукции составила 3,8 млн рублей.
Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых — 44-летнего и 39-летнего мужчин. Последний признался, что успел продать часть алкогольной продукции местным жителям.
Возбуждены уголовные дела. Злоумышленники избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
