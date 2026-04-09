Челябинский Камерный театр переехал в «Амбассадор»

Реконструкция Камерного театра в центре Челябинска идет полным ходом. Из здания вынесли все: кресла, свет, звук, сняли и последнюю лампочку. Сейчас строители заходят на объект, чтобы начать демонтаж сценического пространства и внутренних перегородок, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Мы будем закрывать объект под охрану. Есть элементы, которые нам нужно сохранить. Это двери, колонны, частично окна — их упакуют в хофры. Вдоль фасада установят леса. К концу лета, по планам, в здании не останется ничего, и осенью начнется активная фаза строительства», — поделился директор Камерного театра Павел Михайлов.
Открытие приурочили к 2027 году, когда Челябинск станет «Культурной столицей».
«Я думаю, что это будет прекрасное, если так все сложится, завершение года Культурной столицы, когда мы откроем обновленный театр», — добавил он.
Пока идет реконструкция, театр переехал во ДК «Амбассадор» на Российской. Там больше сцена и зал, а внутри бережно воссозданы интерьеры 1930-х годов.
Уже в конце апреля на этой площадке сыграют премьеру — спектакль «Буря» (16+) режиссера Марии Романовой, чья предыдущая работа «Синее чудовище» (16+) взорвала южноуральскую аудиторию. Затем здесь покажут весь репертуар и проведут новогоднюю кампанию. Если сотрудничество с ДК сложится, театр планирует и в будущем периодически работать на этой площадке.