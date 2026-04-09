Беспрозванных поручил минздраву выяснить, что не удовлетворяет пациентов

«Работаем над системой повышения системы качества обслуживания пациентов, которые к вам приходят, — обратился он к главврачам. — Делайте опросы пациентов, спрашивайте, что понравилось, чего не хватает. Только когда вы будете общаться сами с ними, вы тогда поймёте, что ещё необходимо по каждому вашему медицинскому учреждению». По словам губернатора, обычно, когда человек доволен, он просто уходит. Когда недоволен, «что-то начинает». «Вот очень важно понимать, почему недоволен. Чего не хватило, какого оборудования? Или не то отношение, или долгое ожидание в очереди, или как-то выстроена система не так? Наша задача на этот год поработать чётко над удовлетворённостью наших пациентов», — добавил Беспрозванных.