Прокуратура вступилась за садоводов Зеленоградска

Администрацию Зеленоградского муниципального округа через суд обязали перевести земельный участок в категорию сельскохозяйственного назначения. Речь идет о территории СНТ «Флотское». По данным прокуратуры области, местные власти на протяжении нескольких лет незаконно отказывали членам садового товарищества в переводе участков из категории земель промышленности и иного специального назначения в категорию с/х назначения.
Правилами землепользования и застройки эта территория отнесена к зонам для размещения садоводческих товариществ и личного подсобного хозяйства.
Заявление в администрации рассмотрят повторно.