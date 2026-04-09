Знаменитый дом в центре Минска длиною километр поставлен на капремонт

Знаменитый километровый дом в Минске поставлен на капремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Минске поставили на капремонт знаменитый дом длиной в километр. Подробности рассказали в «Минскстрое».

Так, известный «красный дом» в Минске в районе станции метро «Фрунзенская» на улице Максима Танка отправился на капитальный ремонт.

Жилой дом в центре Минска простирается почти на километр и представляет собой целый комплекс, а не единый дом, как это выглядит. «Красный дом» был построен в 1970 — 1980 годах. Здание образовывают десять домов переменной этажности, плотно прилегающих друг к другу. Оно тянется фактически от улицы Мельникайте до улицы Тимирязева.

В «Минскстрое» сказали, что капремонт сейчас проводят в пяти домах: № 4, 6, 10, 16 и 30. А самым протяженным из них является дом № 16, в котором шесть подъездов.

Во время капремонта будет заменятся кровля, нарастят парапеты, отремонтируют и покрасят фасад. Также будут монтироваться новые сантехнические стояки, которых в каждой квартире по два: на кухне и в санузле. Еще под замену отправятся сети газоснабжения и инженерные коммуникации в подвалах.

Тем временем Минюст приостановил лицензию агентства недвижимости и вынес предписание риелторской организации.

А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси будут строить много жилья возле Минска.

