Воронежские врачи вернули способность глотать и ходить 8-летнему мальчику

Воронежские медики сумели поставить на ноги восьмилетнего мальчика с редким аутоиммунным заболеванием. В ОДКБ № 1 ребёнок поступил с жалобами на слабость в руках и ограничение движения ими, проблемами с глотанием и произношением звуков. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг, 9 апреля.
Врачи диагностировали у юного пациента редкое и опасное заболевание — синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует собственные нервы. В больнице мальчик прошёл комплексную терапию и перенёс процедуру очищения крови с замещением плазмы. После этого его состояние стабилизировалось.
В восстановлении ребёнку помогала мультидисциплинарная команда специалистов. Медики составили план реабилитационных мероприятий, который включал лечебную физкультуру, занятия на тренажерах, логопедическую помощь.
В результате мальчик начал самостоятельно передвигаться по отделению и обслуживать себя.