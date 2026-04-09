Воронежские врачи вернули способность глотать и ходить 8-летнему мальчику

Воронежские медики сумели поставить на ноги восьмилетнего мальчика с редким аутоиммунным заболеванием. В ОДКБ № 1 ребёнок поступил с жалобами на слабость в руках и ограничение движения ими, проблемами с глотанием и произношением звуков. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг, 9 апреля.