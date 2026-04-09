С начала года в Подмосковье провели более 500 процедур ЭКО

Более 500 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Подмосковье с начала года, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Семья».
«Процедура ЭКО позволяет парам, которые давно мечтают о пополнении в семье, завести ребенка. С начала года в Подмосковье экстракорпоральное оплодотворение прошли свыше 500 пациенток. Всего в этом году планируем провести около 5,5 тысячи процедур», — рассказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Пройти процедуру ЭКО можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения в разделе «Информация».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.