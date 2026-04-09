Роскосмос и РАН расширят сотрудничество в области космических комплексов

Подписи в документе поставили генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и президент РАН Геннадий Красников. Как сообщили в госкорпорации, цель соглашения — повысить эффективность сотрудничества РАН и Роскосмоса в создании и использовании космических комплексов и комплексов научной аппаратуры для изучения и освоения космоса. Это достигается за счет четкого разделения функций сторон при формировании и реализации проектов и нового уровня координации их усилий. В итоге планируется получать приоритетные научные и прикладные результаты мирового уровня, которые будут служить технологическому лидерству России.
Также на полях форума был достигнут ряд других соглашений. Так, АНО «Роскосмос медиа» в лице гендиректора Вячеслава Пахолкина подписала меморандум о сотрудничестве с ООО «Астротур самолет» и соглашение о сотрудничестве с ООО «ПСБ медиа». Состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Роскосмосом и АНО «Корпорация развития “Геленджик-2035”. А Государственная транспортная лизинговая компания подписала с Группой компаний “Спутникс” акт приема-передачи в лизинг космических аппаратов и соглашение о сотрудничестве в области создания наземного комплекса управления и приема данных для низкоорбитальной спутниковой группировки РФ.
О форуме и Неделе космоса.
Первый Российский космический форум проходит в Национальном центре «Россия» 9 апреля в рамках Недели космоса — 2026. В мероприятии принимают участие делегации из 40 стран.
Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года и приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
