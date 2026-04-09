Роскосмос и РАН расширят сотрудничество в области космических комплексов

Также на полях форума был достигнут ряд других соглашений. Так, АНО «Роскосмос медиа» в лице гендиректора Вячеслава Пахолкина подписала меморандум о сотрудничестве с ООО «Астротур самолет» и соглашение о сотрудничестве с ООО «ПСБ медиа». Состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Роскосмосом и АНО «Корпорация развития “Геленджик-2035”. А Государственная транспортная лизинговая компания подписала с Группой компаний “Спутникс” акт приема-передачи в лизинг космических аппаратов и соглашение о сотрудничестве в области создания наземного комплекса управления и приема данных для низкоорбитальной спутниковой группировки РФ.