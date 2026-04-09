Навигация «Валдаев» и «Метеоров» в Нижегородской области начнется в мае

Навигацию «Валдаев» и «Метеоров» планируют открыть в мае рейсами из Нижнего Новгорода в Городец и Казань. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Точные сроки начала рейсов определят в зависимости от паводковой ситуации и уровня воды в районе причалов. В этом году планируется открыть новое направление для судов на подводных крыльях — до села Чулково в Вачском округе. Оно располагается на Перемиловских горах на правом берегу Оки.
Билеты на некоторые рейсы уже появились в продаже на сайте компании «Водолет». В правительстве напомнили, что за прошлый сезон «Валдаи» и «Метеоры» перевезли почти 121 тысячу пассажиров и выполнили 4,6 тысячи рейсов. В 2026 году суда будут курсировать по 18 направлениям, среди которых 11 регулярных и семь экскурсионных маршрутов.
Напомним, открыта продажа билетов на «Метеор» между Нижним Новгородом и Ярославлем.