Самые популярные детские имена назвали в Нижегородской области

Стали известны наиболее популярные имена, которыми россияне в Нижегородской области нарекали своих малышей в период с января по март текущего года, сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.
В первом квартале 2026 года лидерами среди имен для новорожденных девочек оказались Анна, София, Виктория, Варвара, Ева, Василиса, Мария, Алиса, Александра и Ксения.
Мальчикам же жители Нижегородской области чаще всего давали имена Михаил, Александр, Иван, Артем, Тимофей, Матвей, Роман, Дмитрий, Марк и Максим.
Представители ЗАГСа отметили, что вкусы жителей региона в выборе имен остаются неизменными по сравнению с предыдущим годом.
