В Минеральных Водах заменили более 500 фонарей

Более 500 фонарей заменили в Минеральных Водах на общественных территориях, благоустроенных в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Работы прошли в городском парке, на территории мемориала «Вечная слава», в скверах «Дружба» и «Надежда», а также на улице Советской вдоль пешеходной зоны. Всего в округе планируют заменить 9,5 тыс. фонарей уличного освещения.
«В округе завершен важный этап модернизации городской инфраструктуры. Современные светильники дают яркий и равномерный свет. Они более надежны и долговечны, обеспечивая комфорт и безопасность в темное время суток», — рассказал глава Минераловодского муниципального округа Максим Гаранжа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.