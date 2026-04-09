Калининградская область вошла в топ-5 популярных направлений на лето по бронированиям

Весна еще не закончилась, а отпускники из регионов России уже активно бронируют квартиры и дома в Калининградской области на лето. Регион вошел в топ-5 популярных направлений на лето 2026 года по числу бронирований посуточного жилья. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».
В среднем летом аренда квартиры в регионе обойдется в 5700 рублей в сутки. За загородный дом придется выложить 12600 рублей в сутки, говорят аналитики.
Помимо Калининградской области, активнее всего сейчас бронируют туристическое жилье в Краснодарском крае, Крыму, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области, Дагестане и Карелии.
