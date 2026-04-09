Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Беларусь 12 апреля

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Частицу Благодатного огня от гроба Господня из Иерусалима к пасхальными праздникам доставят в Беларусь 12 апреля, сообщил журналистам в четверг Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Светлое Христово Воскресенье в этом году православный мир отмечает 12 апреля.

«С учетом того, что в этом году очень неспокойно, к сожалению, на Святой Земле, привоз благодатного огня в Беларусь будет осуществлен с некоторой небольшой задержкой, но уже утром (12 апреля — Sputnik), к 9 часам в Минском кафедральном соборе Благодатный огонь будет находиться», — сообщил митрополит.

Говоря о значимости для верующих Благодатного огня, Владыка Вениамин отметил: «Господь по любви, Своему предвидению многое открывает людям, то, что вдохновляет их. И одним из таких событий для всего православного мира является схождения Благодатного огня в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи».

По его словам, в этот день, в Великую Субботу множество людей собираются в храме Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы совершить молитву о сошествии Благодатного огня.

«Чтобы огонь сошел и осветил людей, присутствующих в храме, и тех, которым будет этот огонь потом перенесен в различные и страны, и народы», — отметил митрополит.

По его словам, после того, как частицу огня доставят в Свято-Духов кафедральный собор, от него зажгут лампады и разнесут в православные приходы по всей Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik председатель синодального паломнического отдела Белорусской православной церкви протоиерей Александр Ширитон, когда частица Благодатного огня из Иерусалима будет доставлена в Москву, белорусская делегация БПЦ зажжет от него лампады и в специальном ковчеге доставит его в Беларусь.