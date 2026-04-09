Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Беларусь 12 апреля

Светлое Христово Воскресенье в этом году православный мир отмечает 12 апреля.
«С учетом того, что в этом году очень неспокойно, к сожалению, на Святой Земле, привоз благодатного огня в Беларусь будет осуществлен с некоторой небольшой задержкой, но уже утром (12 апреля — Sputnik), к 9 часам в Минском кафедральном соборе Благодатный огонь будет находиться», — сообщил митрополит.
Говоря о значимости для верующих Благодатного огня, Владыка Вениамин отметил: «Господь по любви, Своему предвидению многое открывает людям, то, что вдохновляет их. И одним из таких событий для всего православного мира является схождения Благодатного огня в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи».
По его словам, в этот день, в Великую Субботу множество людей собираются в храме Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы совершить молитву о сошествии Благодатного огня.
«Чтобы огонь сошел и осветил людей, присутствующих в храме, и тех, которым будет этот огонь потом перенесен в различные и страны, и народы», — отметил митрополит.
По его словам, после того, как частицу огня доставят в Свято-Духов кафедральный собор, от него зажгут лампады и разнесут в православные приходы по всей Беларуси.
Как ранее сообщал Sputnik председатель синодального паломнического отдела Белорусской православной церкви протоиерей Александр Ширитон, когда частица Благодатного огня из Иерусалима будет доставлена в Москву, белорусская делегация БПЦ зажжет от него лампады и в специальном ковчеге доставит его в Беларусь.