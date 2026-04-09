«Я остался человеком. Самим собой»: боец «Бессмертного Сталинграда» — откровенно о возвращении к мирной жизни

— В первые месяцы после ранения я проходил комиссии, оформлял документы. Помню, как однажды приехал на прием в военную поликлинику. Еще плохо ходил, поэтому мне помогал отец. Подошел к кабинету и стал невольным слушателем разговора, который вели сидевшие рядом военные. Что, мол, нам это все не нужно. Как человек, который год безвылазно пробыл штурмовиком, я не стал спорить. Но и пропустить это мимо ушей тоже не смог. Спокойно объяснил им, что они не правы. Помню, что все они опустили головы и быстро ушли, — говорит Павел Кожевников. — В классе шестом или седьмом наш учитель сказала правильную вещь, которую я запомнил навсегда: «История не ставит плохих оценок. Она наказывает за ее незнание». К сожалению, людям, которые мало чем отличаются от нас, славянам, подменили историю. Их запутали и дали ложную идеологию. И некоторые люди в нашей стране в нее тоже поверили.