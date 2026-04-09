В Омске запустили проект «Школа музейных профессий»

Омский литературный музей им. Ф. М. Достоевского запустил новый культурно-просветительский проект «Школа музейных профессий», сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области. Посещение программы доступно по Пушкинской карте, реализующейся по нацпроекту «Семья».
Серия из трех программ познакомит омичей с секретами музейного дела. В них специалисты раскроют профессиональные секреты. Например, расскажут о том, как экспонаты попадают в коллекцию, как хранятся и создаются экспозиции и выставки.
«Школа музейных профессий» будет полезна школьникам и студентам, выбирающим будущую профессию, а также всем, кто интересуется музейным делом. Первое мероприятие проекта состоялось 9 апреля. Также встречи пройдут 24 и 28 апреля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.