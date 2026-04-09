В Ростове задержали налоговика за подлог и превышение полномочий. Об этом сообщает региональный Следком.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок МИФНС России № 24 по Ростовской области. Основанием послужили материалы, предоставленные УФСБ России по региону.
Фигурант подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в мае 2025 года подозреваемый незаконно привлёк индивидуального предпринимателя к налоговой ответственности за пределами установленных сроков проверки. С целью сокрытия несвоевременности проведённых мероприятий налогового контроля он составил акт с фиктивной датой — июль 2023 года. В документе была отражена выявленная недоимка по налогу на сумму свыше 3,8 млн рублей.
Подозреваемый задержан. Следствие рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. По месту жительства и службы фигуранта, а также у иных лиц проведены обыски.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление возможных соучастников.