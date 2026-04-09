В Калининграде открыли Философский мост на остров Канта (фото) (видео)

В начале мая 2025 года представитель администрации Калининграда сообщал, что мост от спорткомплекса «Юность» до острова Канта планируется достроить в октябре 2025 года. А до этого назывались и другие даты. Причинами затяжного строительства называли обнаружение руин городской стены Кнайпхофа, нерест рыбы и проблемы с подрядчиком.