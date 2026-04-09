Дети из правдинского приюта «Берег надежды» посетили музей таможни и познакомились со служебными собаками

В музей истории Калининградской областной таможни пришли двенадцать подопечных социального приюта «Берег надежды» из.

Источник: KaliningradToday

Правдинска вместе с преподавателями. Хранитель музея, председатель ветеранской таможенной организации Валерий Шереметьев рассказал о первых таможенниках, прибывших в регион в 1945 году, о легендарных руководителях, об инспекторах и технических средствах контроля прошлого века.

Дети завели старинный патефон и послушали «Школьный вальс», нажали клавиши раритетных пишущих машинок, примерили форменные головные уборы таможенников разных стран и сфотографировались с копией сабли таможенного объездчика XIX века.

Перед гостями выступили заместитель начальника кинологического отдела Елена Обоймова, а также кинологи Юлия Фадеева со спаниелем Ронни и Евгения Курыленко с курцхааром Зоррой. Специалисты рассказали о служебных собаках, показали элементы курса послушания и продемонстрировали, как происходит поиск запрещённых товаров в багажном ряду.