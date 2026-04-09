У калининградца конфисковали BMW за повторную пьяную езду

ЛИД Нарушителя задержали по дороге в Зеленоградск.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградском районе у 56-летнего жителя Калининграда конфисковали BMW за повторную пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2024 года мужчина, ранее уже привлечённый к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль пьяным. Он ехал на автомобиле из Калининграда в Зеленоградск, где его остановили сотрудники ГИБДД.

Освидетельствование показало наличие в организме водителя алкоголя и психотропных веществ. С учётом позиции прокуратуры суд принял решение конфисковать автомобиль в доход государства.

В Калининградской области за неделю возбудили 5 уголовных дел против пьяных водителей.