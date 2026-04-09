Нижегородские школы вошли в топ-100 в стране

Школа № 22 и гимназия № 2 Нижнего Новгорода по итогам заочного этапа VIII Всероссийского конкурса «Успешная школа» вошли в национальный рейтинг «100 школ — лидеров образования РФ», отвечающего задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Гимназия № 2 получила высокую оценку благодаря реализации проекта по инженерной подготовке детей с ограниченными возможностями здоровья и активного использования искусственного интеллекта в учебе и творчестве, демонстрируя, что новые технологии не заменяют человека, а помогают развить его потенциал», — рассказал глава города Юрий Шалабаев.
В школе № 22 реализуется проект по внедрению искусственного интеллекта в роли эффективного педагогического инструмента. Как отметил мэр города, с помощью нейросетей учителя объясняют сложные темы вместе с цифровыми персонажами, генерируют индивидуальные задания и тесты под уровень каждого ребенка и разрабатывают учебные игры. Также использование нейросетей позволяет ребятам выбирать будущую профессию и строить персональный образовательный маршрут.
По итогам рейтинга гимназия заняла 71-е место, а школа — 63-е место.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.