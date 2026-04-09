В Прикамье установили размер денежных премий чемпионам мира и Олимпийских игр

Глава региона подписал указ о порядке награждения денежными призами ведущих спортсменов Прикамья и тренеров-преподавателей. Крупные премии получат чемпионы и призеры соревнований в составе сборных России и Пермского края.
Указ вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Свое действие он распространяет на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Согласно указу, размер денежных призов губернатора для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, их тренерам составит 3 млн руб. Для занявших второе место — 2,5 млн руб., третье место — 2 млн руб., участников игр — 750 тыс. руб.
Для чемпионов и призеров чемпионата мира денежные призы установлены: за первое место — 350 тыс. руб., второе место — 250 тыс. руб., третье место — 200 тыс. руб.; чемпионата Европы, Всемирных игр, Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов — 200 тыс. руб., 180 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно; участников международных соревнований в основных составах сборных команд — 200 тыс. руб.
В число получателей денежных призов также входят чемпионы и призеры: первенства мира и Европы, Всемирной универсиады, Юношеских Олимпийских игр; турниров по неолимпийским видам спорта, а также участники международных соревнований в молодежных составах сборных. Размеры премий составят от 10 тыс. до 115 тыс. руб.