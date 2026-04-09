Центр и мост перекроют из-за Крестного хода в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 11 и 12 апреля будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением Крестного хода. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Первые ограничения вступят в силу уже в 20:00 субботы, 11 апреля, и затронут улицы Стрелка, Совнаркомовскую и Волжскую набережную в районе кафедрального собора.