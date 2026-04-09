Центр и мост перекроют из-за Крестного хода в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 11 и 12 апреля будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением Крестного хода. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Первые ограничения вступят в силу уже в 20:00 субботы, 11 апреля, и затронут улицы Стрелка, Совнаркомовскую и Волжскую набережную в районе кафедрального собора.
Наиболее масштабные перекрытия запланированы на воскресенье, 12 апреля. С 09:00 до 20:00 для проезда закроют Канавинский мост, Зеленский и Похвалинский съезды, а также площадь Минина и Пожарского, площадь Народного Единства и часть улицы Рождественской. Ограничения также коснутся ключевых транспортных узлов на стороне Канавинского района, включая участки улиц Советской, Керченской и Самаркандской.
Водителей просят заранее убрать личный транспорт из зон действия ограничений, так как оставленные машины будут принудительно эвакуированы на штрафстоянки. Уточнить информацию о перемещенных автомобилях можно по телефону справочной службы 417−17−07. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты объезда и строго следовать указаниям временных дорожных знаков.
