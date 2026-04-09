В Тамбове модернизируют библиотеку семейного чтения

Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения — филиала № 13 начался в Тамбове при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
В ходе обновления в библиотеке заменят полы, окна, двери, электропроводку, системы отопления и водоснабжения, проведут отделочные работы и установят современные светильники. Особое внимание уделят созданию многофункциональных зон для чтения, обучения, общения, работы и отдыха, а также событийной площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий. Работы планируют завершить к 31 июля.
Отметим, библиотека была открыта в 1969 году и 14 лет назад получила статус учреждения семейного чтения. Ежегодно ее посещают более 25 тыс. детей и взрослых. Фонд библиотеки насчитывает свыше 50 тыс. экземпляров книг и периодических изданий на бумажных и электронных носителях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.