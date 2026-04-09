Жительницу Воронежской области вызвали в суд за отказ предоставить персональные данные дочери

Жительницу Поворинского района Воронежской области ждет суд за отказ предоставить персональные данные дочери для сдачи экзамена. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
В иске прокурор района уверяет, что из-за действий матери девушку не допускают до экзаменов. А это значит, что невозможно оценить уровень освоения образовательной программы, что грозит неполучением аттестата.
Предварительное судебное заседание назначили на 27 апреля текущего года.
