Растут как на дрожжах. Во сколько обойдётся пасхальный набор этой весной

«Я каждый год сама пеку пасхальные куличи. Это дешевле, если заранее купить продукты. Учитываю вкусы и предпочтения тех, для кого это делаю. Кому-то нравятся цукаты, а кому-то — изюм», — делится с нашей редакцией домохозяйка Ангелина Попова.
В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля. А какой же праздник без кулича? rostov.aif.ru посетил несколько сетевых продуктовых магазинов и увидел, что цены по сравнению с прошлым годом значительно «подскочили». Сравниваем, что лучше: самим испечь или купить кулич уже готовый.
«Всё разгребут!».
Как отмечают эксперты, перед Светлым Христовым Воскресеньем спрос на ингредиенты для выпечки традиционно растёт, что, безусловно, может спровоцировать повышение цен. К слову, Федеральная антимонопольная служба предостерегла крупных ретейлеров от взвинчивания стоимости куриных яиц, кондитерских изделий, сливочного масла и других товаров перед Пасхой.
«Пока покупают не очень активно, спрос будет выше ближе к празднику. Всё разгребут! Так бывает каждый год», — объясняет корреспонденту продавец одной из торговых точек Батайска Татьяна Морозова.
Те, кто планирует готовить куличи самостоятельно, смогут неплохо сэкономить на продуктах. У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт.
Для традиционной пасхальной выпечки обязательно нужны мука, яйца, молоко, сливочное масло или маргарин, сахар, дрожжи, соль, ванилин и изюм/цукаты.
Если взять минимум для праздничного стола, то это один кулич, одна творожная пасха и десяток крашеных яиц. В прошлом году такой набор, по данным Росстата, стоил 820 рублей. В 2026-м с учётом инфляции 5,72%, по прогнозам аналитиков, ожидается рост цен на 40−50 рублей.
В феврале стоимость куриных яиц в среднем составляла около 85−109 рублей за десяток. Самые низкие цены наблюдались в сетевых магазинах с жёлтыми вывесками — от 79 рублей, в то время как домашние яйца продавались по 150 рублей за десяток.
А вот цены на муку в Ростовской области в марте 2026 года варьировались в зависимости от сорта и объёма закупки. На полках магазинов можно найти муку от производителей из Ростова-на-Дону, Шахт и Таганрога. В супермаркетах с красными вывесками один килограмм стоит почти 70 рублей. Сахар можно купить там же за 63 рубля (килограмм). За 100 граммов изюма придётся отдать 42 рубля как минимум.
Самые дешёвые в этом списке — сахар ванильный и разрыхлитель теста — десять граммов каждого из них стоит по 12 рублей. И это без учёта сливочного масла, дрожжей и других ингредиентов. Но есть альтернатива: можно купить готовый кулич в магазине.
Дома дешевле?
В гипермаркетах и супермаркетах Ростова-на-Дону уже в последнюю декаду марта начались продажи пасхальных куличей. Цены на выпечку разнятся в зависимости от торговой сети, веса и производителя.
rostov.aif.ru побывал в разных супермаркетах. Кулич от шахтинского изготовителя весом 70 граммов стоит 46 рублей, 130-граммовый — 67 рублей. В семейном сетевом магазине за 150-граммовое изделие от ростовской кондитерской фабрики нужно будет заплатить 140 рублей.
Если сравнить цены нынешние и прошлогодние, то «царская» 450-граммовая творожная пасха у ростовских кондитеров в 2025-м стоила 599 рублей, а уже в этом году — 745 рублей, 900-граммовая — соответственно 1100 и 1450 рублей. Выбор остаётся за вами.
Идеальный кулич.
Повар с 40-летним стажем Галина Кийко рассказала, что для выпечки идеального кулича нужно использовать только свежие продукты комнатной температуры. Сливочное масло должно быть мягким, яйца и молоко — тёплыми. Изюм, цукаты промойте, обсушите и обваляйте в муке. После тщательно просейте муку и долго вымешивайте тесто: оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Дайте ему хорошо подойти в формах, до ¾ объёма, оно любит «двойной» или «тройной» подъём. Когда оно поднимется, обминайте руками для большей воздушности. А чтобы кулич не опал, вставьте в середину деревянную шпажку.
Чтобы изделие не подгорело, установите температуру выпекания не выше 170—180°C, поставьте вниз духовки ёмкость с водой. Чтобы куличи не деформировались, остужайте их на боку на мягкой подушке или решётке, периодически поворачивая. Вынимать из бумажных форм не нужно. Подгоревшие участки уберите с помощью мелкой тёрки. Глазурь наносите на полностью остывшие изделия.