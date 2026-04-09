Растут как на дрожжах. Во сколько обойдётся пасхальный набор этой весной

Повар с 40-летним стажем Галина Кийко рассказала, что для выпечки идеального кулича нужно использовать только свежие продукты комнатной температуры. Сливочное масло должно быть мягким, яйца и молоко — тёплыми. Изюм, цукаты промойте, обсушите и обваляйте в муке. После тщательно просейте муку и долго вымешивайте тесто: оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Дайте ему хорошо подойти в формах, до ¾ объёма, оно любит «двойной» или «тройной» подъём. Когда оно поднимется, обминайте руками для большей воздушности. А чтобы кулич не опал, вставьте в середину деревянную шпажку.