Калининградские росгвардейцы почтили память павших при штурме Кёнигсберга

Калининграде прошла торжественная церемония. В мероприятии участвовали врио начальника Управления Росгвардии по Калининградской области полковник полиции Денис Коваленко, сотрудники ведомства, представители властей, ветераны, кадеты, юнармейцы и жители города. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
9 апреля 1945 года советские войска взяли штурмом Кёнигсберг. Военнослужащие 132-го пограничного полка войск НКВД СССР (с 2016 года — специальный моторизованный полк Северо-Западного округа Росгвардии) двигались вместе с частями 11-й гвардейской армии, зачищая юго-восточные кварталы от вооружённых сил противника, вражеской агентуры и пресекая попытки развернуть подпольную террористическую деятельность.
Нарядом 13-й заставы полка с группой немецких солдат был задержан личный секретарь гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. 132-й погранполк обеспечивал правопорядок в Кёнигсберге до второй половины декабря 1945 года.