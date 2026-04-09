Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские росгвардейцы почтили память павших при штурме Кёнигсберга

9 апреля, в годовщину победного штурма города-крепости, у мемориала 1200 воинам 11-й гвардейской армии в.

Источник: Kaliningradnews

Калининграде прошла торжественная церемония. В мероприятии участвовали врио начальника Управления Росгвардии по Калининградской области полковник полиции Денис Коваленко, сотрудники ведомства, представители властей, ветераны, кадеты, юнармейцы и жители города. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

9 апреля 1945 года советские войска взяли штурмом Кёнигсберг. Военнослужащие 132-го пограничного полка войск НКВД СССР (с 2016 года — специальный моторизованный полк Северо-Западного округа Росгвардии) двигались вместе с частями 11-й гвардейской армии, зачищая юго-восточные кварталы от вооружённых сил противника, вражеской агентуры и пресекая попытки развернуть подпольную террористическую деятельность.

Нарядом 13-й заставы полка с группой немецких солдат был задержан личный секретарь гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. 132-й погранполк обеспечивал правопорядок в Кёнигсберге до второй половины декабря 1945 года.