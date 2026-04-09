Калининградские росгвардейцы почтили память павших при штурме Кёнигсберга

9 апреля 1945 года советские войска взяли штурмом Кёнигсберг. Военнослужащие 132-го пограничного полка войск НКВД СССР (с 2016 года — специальный моторизованный полк Северо-Западного округа Росгвардии) двигались вместе с частями 11-й гвардейской армии, зачищая юго-восточные кварталы от вооружённых сил противника, вражеской агентуры и пресекая попытки развернуть подпольную террористическую деятельность.