Семеро судей из Перми и Пермского края отмечены за качество и эффективность правосудия

Совет судей Пермского края объявил победителей своего первого конкурса «Фемида», направленного на повышение качества и эффективности правосудия.
Победителями стали:
— Екатерина Филатова — судья Пермского краевого суда;
— Сергей Торопицин — судья Арбитражного суда Пермского края;
— Оксана Бабанина — судья Дзержинского районного суда г. Перми;
— Евгений Сергеев — судья Соликамского городского суда Пермского края;
— Наталья Кузовлева — судья Ордынского районного суда Пермского края;
— Лариса Волегова — мировой судья судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного района г. Перми;
— Татьяна Петухова — мировой судья судебного участка № 3 Верещагинского судебного района Пермского края.
— При оценке учитывались качество рассмотрения дел, соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел, уровень служебной нагрузки, отсутствие жалоб на действия судьи. Кроме того, не осталось без внимания Совета и активное участие судьи в общественной жизни судейского сообщества, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
— В совокупности эти критерии отражают вклад судей в укрепление доверия к судебной системе, — отметил заместитель председателя Совета Олег Попонин. — Конкурс призван также повысить эффективность правосудия и культуру судебной деятельности".