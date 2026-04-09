Диетолог Мизинова: на Пасху можно съедать не больше трёх яиц

Врач-диетолог Наталья Мизинова в разговоре с NEWS.ru ответила, сколько яиц можно съесть на Пасху.

По словам эксперта, после Пасхи и в сам праздничный день нередко фиксируется рост обращений за медицинской помощью из-за обострений заболеваний желчевыводящей системы и панкреатита. Основной причиной становится переедание, особенно после периода поста, когда организм привыкает к более лёгкой пище. Резкий переход к обильной и жирной еде — яйцам, выпечке, мясным блюдам — создаёт повышенную нагрузку на пищеварение.

Мизинова рекомендует ограничивать потребление яиц: в обычные дни достаточно одного-двух в сутки, мужчинам допускается до трёх. Это связано с тем, что яичные желтки содержат значительное количество жиров, влияющих на работу желчевыводящей системы. В праздничный день употребление двух-трёх яиц считается допустимой нормой.