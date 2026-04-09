«Ушли в слезах»: волгоградку с сыном-колясочником не пустили в клуб

Мальчик хотел отметить день рождения в виртуальном клубе, но ему отказали из-за инвалидности.

Мама ребенка с особенностями здоровья поделилась историей, которая довела до слез и ее, и сына-школьника. Мальчику не позволили организовать день рождения в игровом клубе, расположенном в одном из торговых центров Волгограда.

По словам горожанки, ее сыну скоро исполнится 10 лет. И ему захотелось собрать своих друзей в виртуальном клубе, где он прежде был на дне рождения другого ребенка. Однако, когда они приехали, чтобы оплатить праздник, им отказали из-за того, что мальчик передвигается в инвалидной коляске.

Сотрудники клуба сказали, что это распоряжение начальника, который заявил, что это — не место для здоровых людей. А их уже оштрафовал на 10 тысяч каждого за то, что пустили ребенка с ОВЗ на тот день рождения.

«У меня вопрос к начальству #anvio в Волгограде в ТРК Парк Хаус — что с вами не так? За что вы нас ненавидите? Почему решили, что можете ущемлять права инвалидов?», — пишет Наталия Седова в соцсети.

Волгоградка делится: ее сын ведет активный образ жизни: учится в обычной школе, занимается танцами на коляске, общается со своими сверстниками и отличается от них только тем, что не может самостоятельно передвигаться из-за слабых мышц.

Комментирующие событие разделились надвое: одни поддерживают руководство клуба, которое будет отвечать, если с посетителями что-то случится, другие негодуют: никто не давал права коммерсантам ущемлять права инвалидов. Тем более что школьник уже был в числе посетителей и с ним ничего не произошло.

Ранее писателю и журналисту из Санкт-Петербурга Эвелине Азаевой в одном из кафе Волгограда заявили, что ее дочери-аутисту здесь не место.