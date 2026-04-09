Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 400 студентов объединил нижегородский «Код дружбы»

В проекте участвовали представители 15 стран и 12 вузов региона.

Итоги проекта культурной интеграции «Код дружбы» подвели в Доме народного единства 8 апреля. Участниками стали свыше 400 студентов из 15 стран — от Беларуси и Сербии до Египта, Китая и Уганды. Программа объединила молодежь, обучающуюся в вузах региона, сообщили в пресс-службе общественной организации.

Проект стартовал в начале марта с отборочных этапов в университетах. В финал вышли 29 команд из 12 вузов. Как отметили организаторы, главная цель инициативы — помочь студентам разных национальностей лучше понимать друг друга и выстраивать диалог.

Финал стал настоящим испытанием на командную работу и креатив. Участники решали коммуникативные задачи, пробовали себя в переговорах, изучали достопримечательности региона в виртуальной реальности, знакомились с традициями через танцы и национальные блюда.

По итогам всех этапов победу одержала команда Нижегородского института управления РАНХиГС. Финалисты получили дипломы и памятные призы, а сам проект, по словам участников, стал не только площадкой для общения, но и важной точкой личного роста.