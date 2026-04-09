Архитектор назвал деревни под Минском, где до 2050 года появятся районы города

Руководитель разработки проекта генплана Минска, главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев назвал пригороды Минска, где к 2050 году появятся новые городские микрорайоны, сообщает БелТА.
По его словам, для развития города зарезервированы земли в Дегтяревке, Щомыслице, Сенице, Ельнице, Колодищах и Цне.
Через 25 лет обеспеченности минчан жилым фондом должна достигнуть 35 квадратных метров на человека (сейчас около 25 квадратных метров на человека).
Что касается сноса усадебной застройки, то, по словам Александра Акентьева, массового сноса уже не будет.
