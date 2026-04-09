Белорус упал вниз головой при ремонте в туалете и погиб

Минчанин погиб, когда хотел починить протечку в туалете и неудачно упал вниз головой.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина погиб, когда хотел починить протечку в туалете, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

В милицию обратился сын минчанина, обнаруживший своего отца мертвым. Выяснилось, что мужчина пытался сам починить протечку трубы в санитарном узле, но произошел несчастный случай. Когда мужчина осматривал коммуникации в щитке, он потерял равновесие и упал головой вниз в сантехническую нишу, которая располагается за унитазом.

Когда мужчина упал, он оказался заблокирован и не мог сам выбраться. На следующий день в квартиру пришел сын минчанина, который забеспокоился, что отец не выходит на связь. Но к этому времени мужчина уже умер.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стала позиционная механическая асфиксия, которая развилась из-за длительного нахождения мужчины в вынужденной инверсионной позе — вертикальном положении тела вниз головой.

— Вынужденная поза вниз головой привела к ограничению объема дыхательных движений из-за давления внутренних органов брюшной полости на диафрагму, а также к затруднению венозного оттока крови от головы и верхней половины туловища, — прокомментировали в ГКСЭ.

Тем временем Минздрав сказал, сколько иностранных лекарств остается в продаже в Беларуси.