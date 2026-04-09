Цены на ингредиенты для кулича изменились в Ростовской области за год

Стоимость некоторых ингредиентов для кулича в Ростовской области обновилась за год. Насколько изменились цены можно судить по материалам Ростовстата.
В начале апреля 2026 года килограмм пшеничной муки в среднем по региону стоил 51,84 рубля (цена не менялась с конца марта). В апреле 2025 года тот же продукт продавался по 49,93 рубля за килограмм.
Молоко пастеризованное в апреле 2026 года в среднем стоило 95,12 рубля за литр (в конце марта — 95,23 рубля, в прошлом году — 90,81 рубля). Молоко ультрапастеризованное продавалось по 113,67 рубля за литр (в конце марта цена составляла 113,48 рубля, в прошлом году — 112,64 рубля).
Среднюю стоимость сливочного масла в начале апреля этого года зафиксировали на уровне в 1084,17 рубля за килограмм (в конце марта за продукт просили больше — 1085,59 рубля, в прошлом году масло было еще дороже — 1089,07 рубля).
Обновленная цена за десяток куриных яиц в среднем по региону — 108,51 рубля (в конце марта — 107,61 рубля, в прошлом году яйца были намного дешевле — 100,45 рубля).
Сахар в этом апреле продавался по 67,02 рубля (в конце марта — по 66,14 рубля, а в прошлом году — по 69,16 рубля). Соль по расценкам на начало апреля 2026 года продавалась по 22,56 рубля за килограмм (в конце марта она стоила 22,47 рубля, в пролшлом году — 22,04 рубля).
