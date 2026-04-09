На Сахалине проведут свыше 150 мероприятий для подготовки к зимнему сезону

Более 150 мероприятий проведут в Сахалинской области в ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2026−2027 года, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Работы организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Для повышения качества услуг по теплоснабжению в отопительный период запланирована подготовка 195 котельных и 22 центральных тепловых пунктов. Также предусмотрена подготовка 71 водозабора и 102 водонасосных станций, а для улучшения экологической обстановки работы проведут на 104 объектах водоотведения.
«Отдельное внимание будет уделено замене ветхих сетей. Заблаговременная и качественная организация прохождения осенне-зимнего сезона — одно из приоритетных направлений работы островного правительства и губернатора Валерия Лимаренко», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Аристархов.
На объектах теплоснабжения заменят котлы, системы углеподачи, газоходы, дымовые трубы, насосное оборудование, а также отремонтируют фасады и кровли зданий котельных. Реализация мероприятий по замене ветхих сетей позволит существенно повысить надежность коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых жителям услуг.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.