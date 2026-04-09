В лесах Калининградской области появилась сморчковая шапочка

Весенний гриб собирали в двух районах.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевском и Багратионовском районе появился весенний гриб шапочка сморчковая Verpa bohemica. Об этом «Клопс» рассказал Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

На разведке в лесу грибники побывали в четверг, 9 апреля. Результат вылазки пока скромный: массово встречается только успевшая за месяц стать привычной саркосцифа алая. Сморчковой шапочки немного. А вот сморчков Morchella не нашлось пока совсем. Так что старт сезона, похоже, затягивается.

«На мой взгляд, сказалась довольно холодная весна, утренние похолодания дают знать, — говорит Смирнов. — Да и, скажем честно, в лесах довольно сухо, несмотря на то, что была очень снежная зима. Канавы, которые обычно полны воды, сейчас стоят пересохшие».

Николай и его товарищи надеются, что с наступлением стабильного тепла ситуация изменится и «слой ещё выстрелит через недельку». Семейство сморчков занимает второе место в мировом рейтинге вкуса грибов, после трюфелей. В Европе эти грибы в народе даже называют трюфелем для бедных.

К концу марта в Калининградских лесах созрели «эльфийские чаши».