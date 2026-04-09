Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские изъяли нелегальный алкоголь почти на 4 млн рублей на Бору

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские обнаружили нелегальный алкоголь стоимостью почти четыре миллиона рублей в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нелегальную продажу спиртного организовали соседи по гаражному кооперативу. У мужчин изъяли более пяти тысяч литров алкогольных напитков неизвестного происхождения.

Склады разместили на улице ГоГРЭС в городе Бор. Полицейские обнаружили в гаражах 7642 бутылки спиртного и еще девять канистр с жидкостью, у которой в составе был этанол.

В отношении организаторов незаконной продажи алкоголя возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых признался, что успел продать партии местным жителям. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде, а незаконное спиртное изъяли.

Напомним, частичный запрет на продажу алкоголя установят в Нижнем Новгороде на Пасху.