Полицейские изъяли нелегальный алкоголь почти на 4 млн рублей на Бору

Полицейские обнаружили нелегальный алкоголь стоимостью почти четыре миллиона рублей в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Нелегальную продажу спиртного организовали соседи по гаражному кооперативу. У мужчин изъяли более пяти тысяч литров алкогольных напитков неизвестного происхождения.
Склады разместили на улице ГоГРЭС в городе Бор. Полицейские обнаружили в гаражах 7642 бутылки спиртного и еще девять канистр с жидкостью, у которой в составе был этанол.
В отношении организаторов незаконной продажи алкоголя возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых признался, что успел продать партии местным жителям. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде, а незаконное спиртное изъяли.
