БФУ им. И. Канта отмечает 80-летие Калининградской области масштабными цифровыми и научными проектами

В год 80-летия Калининградской области Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта запускает сразу несколько крупных исторических инициатив. Учёные и студенты БФУ работают над сохранением и популяризацией памяти о первых послевоенных годах региона. Об этом рассказали в новом выпуске университетского видеоподкаста «В теме» директор Центра социально-гуманитарной информатики Елена Баранова и доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук Виталий Маслов.
В ближайшее время благодаря работе историков БФУ появится база данных первых переселенцев — систематизированный цифровой ресурс, который позволит тысячам семей проследить свои корни и узнать судьбы родственников, приехавших в Калининградскую область в 1945—1950-е годы. Кроме того, университет планирует создать 3D-модель поселения первых переселенцев — виртуальную реконструкцию, показывающую, в каких условиях жили и обустраивались люди в послевоенные годы.
Одновременно с этим идёт оцифровка архива газеты «Калининградская правда» — перевод в электронный формат многолетней летописи региона, которая станет ценнейшим источником для исследователей и всех интересующихся историей края.
Одним из наиболее заметных научных достижений стало создание трёхмерной модели командного пункта 11-й Гвардейской армии, сыгравшей ключевую роль в штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Историки БФУ установили точное местонахождение штаба — им оказался скромный немецкий сельский дом (инстхаус) в посёлке Партизанское. Здание было построено на рубеже 1880−1890-х годов и после войны претерпело значительные изменения.
Специалисты провели детальную реконструкцию восстановили внешний облик дома, реконструировали планировку помещений, воссоздали интерьеры офицерской столовой-кухни, радиорубки и комнаты связистов, наполнили пространство предметами штабного быта и военной техники того периода, а также создали 3D-фигуры военачальников, офицеров и солдат.
«Трёхмерная реконструкция позволила не только воссоздать атмосферу армейского штаба во время боёв за Кёнигсберг, но и изучить типичную восточно-прусскую сельскую архитектуру конца XIX века, которая до сих пор оставалась малоизученной», — отметила Ирина Белинцева, принимавшая участие в подготовке справки.