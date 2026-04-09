В Петербурге создают отечественную аппаратуру для космической связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разрабатывает отечественную аппаратуру для высокоскоростной передачи данных в космосе. Прототипы решений проходят отработку в том числе на готовой элементной базе, однако финальные образцы для российской космической отрасли будут построены на платах собственной разработки, рассказал ТАСС директор Центра аэрокосмических исследований и разработок ГУАП, кандидат технических наук Валентин Оленев.
«На этапе прототипирования мы действительно можем сначала отработать архитектуру на готовых коммерческих платах — это быстрее позволяет проверить работоспособность решений и вести процесс доработки параллельно с разработкой собственного оборудования. Но для летных образцов, предназначенных для российского космоса, такой подход, разумеется, исключен. Мы уже запустили процесс создания аппаратуры на собственной элементной базе. Платы проектируются, и корпуса для них будут изготовлены непосредственно в ГУАП. То есть конечный продукт, готовый к выходу на рынок, создается университетом практически полностью самостоятельно», — рассказал Оленев.
По его словам, речь идет об устройствах, обеспечивающих сетевое взаимодействие приборов на борту космического аппарата — своего рода аналог привычных наземных компьютерных сетей, но внутри спутников и между ними. Сейчас уже готовы три «моста» — переходника, позволяющих старым системам работать с новыми высокоскоростными стандартами. В будущем устройства выйдут на рынок.
«Примерно к 2030 году мы планируем закончить отработку на полигонах: на собственных космических аппаратах и дронах. Задача — добиться, чтобы устройства уверенно связывались и объединялись в единую сеть с новыми скоростями и качеством передачи данных», — добавил Оленев.