Профориентационное мероприятие «День работника следственных органов МВД России» прошло в КУПНО

Профориентационное мероприятие для студентов, посвященное Дню работника следственных органов Министерства внутренних дел России состоялось в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Мероприятие собрало 150 студентов ведущих вузов и учреждений среднего профессионального образования региона: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НИУ Президентской академии, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, филиала Московского университета им. С. Ю. Витте, приволжского филиала РГУП им. В. М. Лебедева, а также Нижегородского техникума информационных технологий и права.
Почетными гостями стали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников, заместитель начальника — начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор юстиции Равиль Белев, председатель Общественного Совета при ГУ МВД РФ по Нижегородской области, почетный гражданин города Нижнего Новгорода Вадим Гребенщиков, и. о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков, а также проректор КУПНО Иван Калмыков и проректор по развитию КУПНО Мария Самоделкина.
«Профессия следователя — это не просто работа. Это призвание. Это ежедневный выбор в пользу справедливости, законности и защиты прав граждан. Это ответственность за каждое принятое решение, за каждую судьбу, которая проходит через ваши руки. Сегодня следователь — это высококвалифицированный специалист, который работает на стыке права, психологии, криминалистики и цифровых технологий. И если вы чувствуете в себе силы, принципиальность и готовность служить обществу — эта профессия ждет вас», — отметил Сергей Половников.
В рамках мероприятия состоялись показательные выступления от зонального центра кинологической службы Главного управления внутренних дел по Нижегородской области, а также лекции: «Основные следы, которые обнаруживают на месте преступления. Изъятие образцов», «Расследование преступлений общеуголовной направленности», «Раскрытие и профилактика преступлений в сфере высоких технологий: что нужно знать, чтобы не стать жертвой и соучастником», «Раскрытие преступлений в сфере экономики».
«Главная миссия людей, которые сделали выбор в пользу работы в следственных органах Министерства внутренних дел России, — это служение гражданам нашей страны. У сегодняшних студентов тоже есть возможность встать на этот почетный путь. Молодежный центр карьеры — именно то место, где специалисты помогут сделать правильный выбор и поддержат на всех этапах профессионального пути. Здесь можно узнать о возможностях стажировок и целевого обучения — в том числе в структурах МВД и других ведомствах региона, научиться презентовать себя как будущего специалиста, а также построить карьерный план с учетом ценностей, интересов и целей», — рассказала Мария Самоделкина.
