Волгоградцам на Пасху раздадут Благодатный огонь в соборе Александра Невского

В Волгоград на Пасху по традиции привезут Благодатный огонь из Иерусалима. В сложных условиях на Ближнем Востоке представители фонда Андрея Первозванного доставят святыню из Храма Гроба Господня в специальной лампадке в Москву, а оттуда в регионы. В кафедральном соборе Александра Невского Благодатный огонь раздадут всем желающим после Пасхальной вечерни 12 апреля 2026 года. Волгоградцы смогут принести его частицу домой.