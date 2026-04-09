Волгоградцам на Пасху раздадут Благодатный огонь в соборе Александра Невского

Прихожан приглашают на Пасхальные богослужения.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоград на Пасху по традиции привезут Благодатный огонь из Иерусалима. В сложных условиях на Ближнем Востоке представители фонда Андрея Первозванного доставят святыню из Храма Гроба Господня в специальной лампадке в Москву, а оттуда в регионы. В кафедральном соборе Александра Невского Благодатный огонь раздадут всем желающим после Пасхальной вечерни 12 апреля 2026 года. Волгоградцы смогут принести его частицу домой.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии, получить Благодатный огонь можно будет сразу по окончании торжественной Пасхальной вечерни в кафедральном соборе. Начнется она 12 апреля в 17.00. В день Светлого Христова Воскресения торжественные богослужения в храме возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

По традиции Благодатный огонь из кафедрального собора передадут и в другие храмы города и области. Также в любом православном храме жители региона могут освятить яйца и куличи.

