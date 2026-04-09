Стоянку и остановку машин временно запретят на ул. Баррикадной в Волгограде

Как сообщили в мэрии, в связи с ремонтом дорожного полотна стоянка и остановка транспортных средств будет запрещена от дома № 16 по улице Баррикадной и до пересечения с улицей Циолковского. Этот участок протяженностью примерно около 400 метров. Здесь выставят временные дорожные знаки.