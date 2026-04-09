Татьяна Ким ответила на сообщения об альянсе ВТБ и Wildberries

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким назвала «полной чушью» информацию об альянсе компании и ВТБ. Об этом Ким заявила «Интерфаксу».
«100% нет, это полная чушь», — сказала она, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли участие ВТБ в каком-либо формате в капитале RWB.
«Со всем уважением, но, честно говоря, я даже не могу это комментировать. Как говорит Андрей Леонидович [Костин]: банкам — банковское, а маркетплейсам — маркетплейсовое», — добавила она.
О том, что второй по величине российский банк и крупнейший маркетплейс обсуждают варианты интеграции, ранее рассказали РБК четыре источника, знакомых с ходом консультаций. По словам двух из них, конфигурация возможной сделки пока не определена, но ее варианты обсуждаются.
Источники указывали, что причиной, по которой началось обсуждение альянса, стал конфликт между банками и маркетплейсами из-за комиссионных доходов при обслуживании платежей на цифровых платформах, в который оказались вовлечены и Банк России, и органы власти, утверждали три источника РБК.
«Была поставлена задача найти какой-то компромиссный вариант по созданию общей системы взаимодействия для всех сторон, и обсуждение потенциальной сделки между ВТБ и RWB может быть одной из попыток найти решение этой задачи», — пояснял один из собеседников.