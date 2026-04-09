В библиотеке Хабаровска открыли отделение Движения первых

Первичное отделение Движения первых открыли в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина в ходе реализации национального проекта «Семья». Это первое отделение среди библиотек Хабаровского края, сообщили в региональном министерстве культуры.
Торжественная церемония собрала более 100 участников молодежного движения, также приехала делегация школьников из поселка Березового. В ходе церемонии состоялась большая интерактивная программа по четырем ключевым направлениям работы первичного отделения: патриотическое воспитание, культура и искусство, добровольчество, туризм и путешествия. Программа мероприятия включала встречи с интересными людьми, мастер-классы, интерактивы и полезные знакомства. Почетным гостем церемонии стала председатель аппарата регионального отделения Движения первых Татьяна Васильченко.
«Для нас открытие первичного отделения — это новый уровень. Такая коллаборация позволит активно вовлекать молодежь во всероссийские социокультурные проекты и конкурсы, созидать свои уникальные проекты на библиотечной площадке. Ребята смогут расширить свои знания в разных областях, принять участие в фестивалях, конкурсах, творческих встречах», — отметила директор библиотеки Раиса Наумова.
Присоединиться к движению и проявить свои лидерские качества могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в детскую краевую библиотеку и подать заявку на сайте будьвдвижении.рф.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.