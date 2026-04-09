Как нижегородская область переживает мощный паводок

В Нижегородской области после снежной зимы начался серьезный паводок — прогноз о превышении обычного уровня воды, похоже, сбывается. Уже затопило 14 мостов, 10 участков дорог и территории в 11 населенных пунктах. О том, как регион переживает нашествие стихии, рассказывает Pravda-nn.ru.
Аномально снежная зима с рекордными сугробами высотой 74 сантиметра и запасом воды в снеге до 220% от нормы стала причиной тяжелой ситуации, сложившейся в селе Шилокша округа Кулебаки. Из-за разлива рек Шилокша и Малая Шилокша около трети села оказалось под водой. Местные сначала передвигались по дворам и огородам в болотных сапогах и по мосткам, но уровень воды продолжал расти. В итоге единственным транспортом стала лодка местного жителя Алексея Фролова, который каждую весну помогает односельчанам с перевозкой.
Местные поделились, что паводок случается примерно раз в три года, но такого масштабного и затяжного затопления еще не было. Вода залила дворы, погреба, подвалы и хозпостройки.
У кого-то унесло пеноблоки из подвала, а в одном из дворов пришлось с трудом переводить корову в безопасное место, так как животное испугалось и не хотело идти по воде. Размыв также привел к частичному разрушению временного моста, который обеспечивал связь с другими населенными пунктами. Основной же мост на реконструкции, из-за чего село превратилось в полуостров.
Администрация организовывает откачку воды из погребов и оказывает пострадавшим поддержку: подвозят воду и продукты питания, а при необходимости экстренной медицинской помощи будет использован вертолет. Вопрос по восстановлению моста решат уже после отхода воды и стабилизации обстановки.
В соседнем селе Ломовке из-за паводка тоже повредило мост, но его уже восстановили: по данным администрации округа, движение автотранспорта по Ломовскому мосту возобновилось вечером 4 апреля.
В округе Выкса подтопило 20 придомовых участков, а особенно напряженная обстановка сложилась в поселке Проволочное. Там вода проникла на территорию частных домовладений. По информации областного ГУ МЧС, на месте работают пожарные и представители местной администрации, занимаются откачкой воды. Глава округа Владимир Кочетков сообщил, что используется четыре единицы техники для водооткачки и 18 специалистов. Также песком и грунтом укреплены русла реки и ведется постоянный мониторинг обстановки.
По данным на 7 апреля, в регионе вода пришла в 20 муниципальных образований, половодье продолжает набирать силу. Например, в поселке недалеко от села Линда вода затопила участки и подступила к домам — такого не случалось с 1990-х годов.
Всего в зоне риска может оказаться 70 населенных регионов в 29 муниципальных образованиях, а также 18 низководных мостов и 21 участок автодорог.
Губернатор области Глеб Никитин ввел режим повышенной готовности, создана группировка сил и средств, спланированы эвакуационные мероприятия и подготовлено 150 пунктов временного размещения и питания для населения. Пока что эвакуация не понадобилась.
Режим повышенной готовности действует и в Нижнем Новгороде. Были сформированы противопаводковые отряды и подготовлены пункты временного размещения вместимостью до 40 тысяч человек. Идет ежедневная откачка воды, а 20 бригад занимаются очисткой дождеприемных колодцев. Режим будет сохраняться до особого указа губернатора.