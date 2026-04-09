Митрополит Георгий освятил пасхальные куличи для бойцов СВО

На Сормовском хлебзаводе изготовили 6 тысяч куличей для доставки.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил пасхальные куличи, которые доставят в подразделения Нижегородского гарнизона в зоне СВО. Об этом сообщили на сайте Нижегородской епархии.

Сегодня, 9 апреля, по завершении Божественной литургии митрополит Георгий освятил куличи на Пасху для нижегородских бойцов СВО. На освящении присутствовали секретарь Нижегородского епархиального управления иерей Александр Тенькаев, руководитель административного секретариата иерей Артема Мужиченков и другие.

Всего в зону СВО отправят 6 тысяч куличей, изготовленных на Сормовском хлебзаводе. Также бойцы получат письма и рисунки воспитанников православных гимназий.

«Сегодня мы от всей Нижегородской земли отправляем нашим воинам куличи и пасхальные приветствия, написанные нашими гимназистами. Мы за всех наших воинов переживаем, молимся и ждем с победой. Помолимся, чтобы они вернулись здоровыми и невредимыми. Бог всем нам в помощь!», — обратился к собравшимся глава Нижегородской митрополии.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как в Нижнем Новгороде отметят Пасху.