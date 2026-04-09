Баташевскую премию ОМК получила команда реставрации Шуховской башни в Выксе

Объединенная металлургическая компания (ОМК) уже в 23-й раз наградила лучших сотрудников, вручив им главную корпоративную награду — премию имени Ивана и Андрея Баташевых. В числе победителей по итогам 2025 года — команда выксунского завода ОМК, которая успешно реализовала проекты реставрации и перемещения Шуховской башни с территории завода в исторический центр Выксы Нижегородской области и строительства детского технопарка «Кванториум».
Баташевской премией ОМК ежегодно награждает рабочих, мастеров, инженеров и руководителей, чей вклад помогает развиваться компании и промышленности в целом. В этом году на звание лучших в 15 номинациях претендовали почти 400 сотрудников компании. В девяти номинациях отметили сотрудников, работающих на производстве. Среди них бригадир-настройщик трубоэлектросварочных станов, машинист крана и шихтовщик из Выксы, котельщик и электросварщик из Белгорода, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике из Иркутской области, бригада по ремонту оборудования из Челябинска и мастер из Чусового (Пермский край).
«За время существования Баташевской премии мы стали одним из лидеров отрасли. Предприятия компании обладают суперсовременным оборудованием и высочайшей культурой производства. Но главное преимущество — не технологии и инновации, а наши сотрудники. В этом — наша сила», — отметил на торжественной церемонии генеральный директор ОМК Анатолий Седых.
Вручение премий состоялась в Выксе Нижегородской области, где находится крупнейшее предприятие ОМК. Его основателями являются промышленники-новаторы XVIII века — братья Баташевы. Именно в честь них и названа главная корпоративная награда компании.
Справка.
Иван и Андрей Баташевы основали и построили полтора десятка заводов, в том числе в Выксе Нижегородской области, который сейчас является одним из старейших и наиболее современных предприятий металлургии. Заводы братьев Баташевых стали промышленным символом своей эпохи, славились на всю Россию и далеко за ее пределами.
Премию имени Ивана и Андрея Баташевых ОМК учредила и вручает ежегодно с 2004 года. Ее получают самые достойные сотрудники компании, которые демонстрируют выдающиеся успехи в работе, являются лучшим в своем деле и вносят значительный вклад в развитие компании и отрасли.
Всего за годы существования премии ее номинантами и победителями стали более 1000 человек. Награды включают денежное поощрение и статуэтку единорога, мифического животного с фамильного герба промышленников Баташевых. По многолетней статистике каждый пятый участник премии в дальнейшем делает заметную карьеру, становится наставником или экспертом в отрасли.