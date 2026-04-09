В Калининграде объявлен конкурс на проект капитального ремонта трамвайных путей на улице Шевченко

Администрация Калининграда ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей на улице Шевченко. Работы пройдут на участке от гостиницы «Калининград» до Дворца бракосочетаний. Протяжённость участка — 650 метров. Начальная цена контракта на проектирование составляет 11 миллионов рублей.
На подготовку полного проекта, включая прохождение государственной экспертизы, подрядчику отводится 270 календарных дней с момента заключения контракта.
Что должно быть в проекте:
установка современных автоматических стрелок; устройство приподнятых посадочных платформ; ограждение трамвайных путей; гранитные борта, возвышающиеся над проезжей частью на 20 сантиметров; расчётная скорость движения трамваев — 40 км/ч.
Проект также должен включать раздел по переустройству инженерных коммуникаций. Кроме того, его необходимо будет согласовать с археологами, ГИБДД и другими заинтересованными ведомствами.
Строительные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на этом участке планируется провести в 2028—2030 годах.
Аналогичные работы нужно выполнить и для отрезка трамвайных путей на Дзержинского (от Октябрьской до Аллеи смелых). Этот аукцион оценивается в 13 миллионов рублей.