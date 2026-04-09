Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде объявлен конкурс на проект капитального ремонта трамвайных путей на улице Шевченко

Источник: Янтарный край

Администрация Калининграда ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей на улице Шевченко. Работы пройдут на участке от гостиницы «Калининград» до Дворца бракосочетаний. Протяжённость участка — 650 метров. Начальная цена контракта на проектирование составляет 11 миллионов рублей.

На подготовку полного проекта, включая прохождение государственной экспертизы, подрядчику отводится 270 календарных дней с момента заключения контракта.

Что должно быть в проекте:

установка современных автоматических стрелок; устройство приподнятых посадочных платформ; ограждение трамвайных путей; гранитные борта, возвышающиеся над проезжей частью на 20 сантиметров; расчётная скорость движения трамваев — 40 км/ч.

Проект также должен включать раздел по переустройству инженерных коммуникаций. Кроме того, его необходимо будет согласовать с археологами, ГИБДД и другими заинтересованными ведомствами.

Строительные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на этом участке планируется провести в 2028—2030 годах.

Аналогичные работы нужно выполнить и для отрезка трамвайных путей на Дзержинского (от Октябрьской до Аллеи смелых). Этот аукцион оценивается в 13 миллионов рублей.